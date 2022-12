Non è vero che a gennaio inizierà un nuovo campionato. Ne è convinto Sandro Mazzola che, parlando ad AreaNapoli.it, è andato controcorrente rispetto al sentire comune: "Credo che i valori del campionato siano quelli, non prevedo stravolgimenti. Ci sarà una linea di continuità", il suo pensiero. Prima di esprimersi sulle chance scudetto dell'Inter: "Bando alla scaramanzia, ritengo che il Napoli abbia fatto qualcosa di più della squadra di Inzaghi e, di conseguenza, è il favorito per la vittoria finale".