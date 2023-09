Stefano Sensi, nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche e la prospettiva di avere un ruolo limitato nelle rotazioni di Simone Inzaghi, è rimasto nel progetto dell'Inter. Scelta che può risultare sorprendente ma non per chi lo conosce bene come l'ex Sassuolo Luca Mazzitelli, oggi capitano del Frosinone, che ai microfoni di Radio Serie A con RDS spiega: "Stefano è un giocatore forte, se lo merita.

E' stato condizionato dagli infortuni, se no avrebbe dato davvero molto di più". Nessuna sorpresa anche per l'arrivo all'Inter di Carlos Augusto e Davide Frattesi: "Sono forti, me lo aspettavo rientrassero nelle scelte di Simone Inzaghi".