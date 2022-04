"Dopo Juventus-Inter tante polemiche arbitrali, ha paura di qualche scherzetto sul fronte arbitrale?". Incalzato con questa domanda nella conferenza stampa pre-Juve, Walter Mazzarri risponde cercando di evitare ulteriori discussioni: "Penso e spero che domani gli arbitri facciano una grande prestazione - le parole dell'allenatore del Cagliari -. Il regolamento è uguale per tutti, loro non devono pensare ad altro. Sono sereno e fino a prova contraria non ho nessun problema, non voglio avere preconcetti in testa e pensare solo a non ripetere gli errori fatti contro l'Udinese".