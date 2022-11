Il tema del momento è la possibile introduzione dei maxi-recuperi anche in Serie A, magari con l'evoluzione applicativa del tempo effettivo, dopo la prassi attivata in questi Mondiali.

A questo proposito si esprime anche Luca Marelli, opinionista arbitrale di DAZN, ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24: "L'idea di fermare il cronometro sulle macro interruzioni non è cattiva, è parzialmente perseguita già in questo Mondiale perché in campo c'è il quinto ufficiale che deve tener conto pedissequamente delle interruzioni macro e comunicarle all'arbitro centrale. Da quello che ho saputo, però, non c'è intenzione di portare questi maxi recuperi in Italia in campionato, al momento".