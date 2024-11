Commentando le parole di Benjamin Pavard nel corso di 'Téléfoot', l'ex centrocampista del Bordeaux Rio Mavuba commenta l'eventualità di rivedere il difensore dell'Inter titolare coi Bleus: "Sicuramente il campo delle possibilità è un po’ più aperto rispetto a prima, dove a volte lo abbiamo visto un po’ imbronciato rispetto alla posizione di terzino destro. Penso che abbia capito che nella squadra francese, non importa dove deve giocare, vai lì e sei felice di essere lì. Il fatto di non essere stato convocato nelle ultime due finestre forse lo ha fatto riflettere. Eccolo che torna, ha voglia di giocare, di tornare in questo gruppo. Dopo c’è la competizione. C'è competizione nel terzino destro: c'è Clauss, c'è Koundé che comunque è il titolare. Penso che sarà complicato tornare titolare ma lui ha un posto nel gruppo. Come difensore centrale, penso che per lui sia completamente chiusa perché non è proprio il profilo che piace a Didier Deschamps e c'è molta concorrenza. Ma per me Benjamin Pavard ha una carta da giocare. Ha 28 anni e forse tornerà in questo gruppo".