L'Alcione comincia l'avventura tra i professionisti con la conferenza stampa d'inizio stagione. Tra le dichiarazioni anche quella del direttore sportivo Matteo Mavilla, che ha parlato anche dell'interista Giacomo Stabile, acquistato in prestito secco.

"Abbiamo preso Stabile perché pensiamo che per il nostro sistema di gioco lui possa essere un ragazzo di prospettiva e che qui possa esprimersi - dice Mavilla -. Il secondo motivo è che il ragazzo appena contattato ha voluto venire a tutti i costi. A volte si rischia di prendere giocatori che se non capiscono dove si trovano può essere anche controproducente. Ringrazio l'Inter che ci ha dato una mano dandoci in prestito un giocatore di ottima prospettiva".