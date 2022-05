Massimo Mauro, ospite di 'Tutti Convocati' su Radio 24, ha confutato nettamente la tesi proposta più volte da Arrigo Sacchi sull'Inter e sul suo calcio definito "anni '60": "Il derby a distanza è qualcosa di meraviglioso, finalmente Milano torna protagonista per lo Scudetto. L’Inter non fa assolutamente un calcio antico: chi verticalizza con due passaggi ed è capace di ribaltare immediatamente un’azione ha grande merito. L’Inter poi sa gestire la partita come meglio crede, ritengo sia una grande dote".