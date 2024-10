"L’Inter, se fa l’Inter, è molto più forte delle altre. La prestazione di qualche difensore ha lasciato a desiderare, ma non è un problema strutturale. È una questione individuale di qualcuno". Ne è convinto Massimo Mauro, intervistato anche lui dalla Gazzetta dello Sport. "Conte al Napoli ha trovato il modo di sfruttare le potenzialità e il club ha fatto una squadra giusta per una stagione senza coppe. E non è tanto che giocano poco, ma che si allenano meglio: per il campionato è importante. Ma il centrocampo dell’Inter è di livello mondiale e i nerazzurri poi creano sempre occasioni da gol. Atalanta, Roma, Milan e Juventus sono troppo altalenanti nelle prestazioni, senza costanza. Per lo scudetto serve un passo lungo, essere concreti. Sono buone squadre, ma mi sembra difficile che lottino per lo scudetto a meno che non trovino continuità".