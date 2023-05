Raggiunto nel paddock del GP di Miami da Sky Sport, l'ex centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha commentato così il derby di Champions League tra Inter e Milan che vale un posto per la finale di Istanbul: "Non me lo aspettavo, però sono squadre che crescono ogni anno da quattro anni. Saranno due grandi gare, il migliore vincerà. Chi è il migliore? Da francese dico Olivier Giroud, che è un mio amico".