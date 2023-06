L'idea che Dusan Vlahovic potrebbe vestire la maglia del Bayern Monaco nella prossima stagione, come ipotizzato in questi giorni da alcuni media, stuzzica Lothar Matthäus, leggenda del club bavarese e del calcio tedesco: "Penso che Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern - le sue parole ad Abendzeitung -. È un attaccante che sente la porta, sarebbe un profilo a cui pensare. Mi ricorda un po' un giovane Romelu Lukaku: forte, alto, robusto, un giocatore che sa cosa fare in area".