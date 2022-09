I ricordi legati a Diego Armando Maradona e all'Italia, ma anche un occhio alla Serie A e alla Champions che partirà con le sfide di domani sera. Lothar Matthäus , intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del campionato italiano definendolo "duro e aperto a 3-4 squadre: le milanesi, la Juve e mi auguro che la Roma possa tornare ai fasti del passato, quando lottava per il titolo. Sono sulla buona strada. E su un piano europeo mi auguro che la Juventus possa mostrare un’immagine migliore di quella offerta nelle ultime due stagioni, le due partite col Villarreal sono state una delusione per me. E poi ripeto, sono felice che le milanesi dominino il campionato! L’unica nota veramente stonata è che stiamo per arrivare a un Mondiale e non c’è l’Italia".

Parlando di Champions League, Matthäus non esita a dire la sua favorita: "Dico Bayern Monaco, e come prima per la Serie A non lo faccio per puro campanilismo. Hanno fatto una grande mercato. È vero, hanno perso Robert Lewandowski e pensi che il mio favorito per sostituire il polacco era Romelu Lukaku. Però non sapevo che Julian Nagelsmann voleva cambiare sistema di gioco. Mentre Barcellona e City hanno preso un 9 il Bayern ora gioca senza. Ecco, magari adesso senza Lewandowski Nagelsmann potrà muoversi tatticamente come vuole lui, col suo stile, il calcio che giocava al Lipsia. Con quattro difensori, Kimmich e Goretzka e due centrocampisti offensivi ma non larghi perché vuole lasciare le fasce a disposizione dei terzini. A me questo sistema piace, e loro vogliono giocare ad altissima velocità. In questo Bayern vedo mentalità, velocità, tecnica, spirito di squadra. Se l’anno scorso avevano 14-15 giocatori di alto livello ora ne hanno 18-19. C’è grande competizione in ogni ruolo e la cosa fa bene. Il Bayern è un serio candidato al titolo europeo”.