L'Argentina di Messi o la Francia di Mbappé? Lothar Matthäus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dice la sua sulla finale del Mondiale. "Nelle finali che ho giocato io contro l'Argentina, c'era sempre stata una chiara favorita: loro nel 1986 e noi nel 1990. Stavolta partono alla pari. E Messi, per essere considerato all'altezza di Maradona, deve vincere il Mondiale. Sono contento per il Marocco perché avevo detto che un'africana sarebbe arrivata in semifinale: è il segnale del loro miglioramento".