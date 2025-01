"Quando si parla di Conte si parla molto della metodologia, che ti porta a saper soffrire. Ti prepara anche mentalmente alla partita. Avere freschezza, giocatori lucidi e non stanchi ti porta a fare la differenza. Con lui se meriti di giocare giochi, sennò stai fuori. Ha uno-due punti fermi, ma seguire la sua linea è il suo punto di forza". Alessandro Matri racconta così a Pressing i meriti di Antonio Conte nella cavalcata del Napoli.

Matri parla anche delle qualità di Lautaro Martinez. "Più bello il gol di Lecce che quello in Champions - dice l'ex attaccante - Conduzione palla al piede, finta, calcia non col piede forte. Mezza colpa il portiere dello Sparta Praga ce la può avere, in quello di Lecce c'è molta più cattiveria. Un gol da centravanti mondiale".

"Non esiste poter escludere uno per arrivare all'altro".