Dagli studi di DAZN , Alessandro Matri ha detto la sua sulla situazione di Simone Inzaghi all'Inter: "Pesa non aver vinto lo Scudetto l’anno scorso, quando comunque era il favorito. Anche quest’anno aveva la rosa più forte del campionato però il Napoli ha fatto un cammino strepitoso. Secondo me l’Inter dovrebbe stare sei-otto punti dietro a questo Napoli, adesso mi chiedo è quale sia l’obiettivo e il progetto.

Mandarlo via? Ha vinto tre trofei, è ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Chi prendi al suo posto? Pesano i campionati non vinti, che erano un obiettivo importante per l’Inter, ma mi domando quale sia il reale progetto per i prossimi anni".