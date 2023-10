L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi presenta così la sfida contro la Roma ai microfoni di Inter TV: "I ricordi che ho di questa sfida sono belli, abbiamo quasi sempre vinto. Loro sono organizzati, vorranno fare la partita, ma noi siamo l'Inter. Io penso che segreti non ce ne siano oggigiorno. Bisogna fare massima attenzione, loro sono molto forti quando arrivano in corsa, Mancini è un maestro in questo. L'aspetto principale deve essere la continuità. Istanbul ha dimostrato le qualità di questa squadra. Abbiamo perso un grande portiere, ma è stato sostituito nel modo migliore".

Su Bastoni: "È uno che gioca in Serie A da anni, ho sempre detto che sarebbe diventato il mio erede e mi rende orgoglioso ogni partita che fa. Ha sbagliato poche volte, ricordo un errore in Champions ma da lì ha preso la forza per diventare ancora più forte. Sicuramente lo colloco tra i primi cinque difensori nella storia recente dell'Inter vista anche la giovane età".

Sugli altri difensori: "Nelle ultime partite i difensori si sono alternati e hanno sempre dato ottime risposte. Darmian fa bene ovunque lo metti, De Vrij è tornato a fare bene, Pavard non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno quindi non mi ha sorpreso. E poi ha voluto fortemente l'Inter".