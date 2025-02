È stato nei giorni scorsi un nome caldissimo per l'Inter, così come quello del compagno di squadra Tomas Perez. Ma per entrambi, la trattativa è naufragata. Nonostante ciò, anche Mateo Silvetti si prepara a salutare il Newell's Old Boys, seguendo le tracce del centrocampista finito al Porto. E per un curioso caso del destino, nel suo futuro può esserci comunque l'Inter: nello specifico, quella di Miami, la squadra della MLS dove milita Lionel Messi. Secondo TyC Sports, sono in fase decisamente avanzata le trattative tra i due club, con la franchigia della Florida che offre quattro milioni di dollari per l'80% dell'esterno 19enne.

Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, l'idea dei dirigenti della Lepra è che Silvetti resti fino a giugno o dicembre, visto che il giovane ha giocato le prime quattro partite del torneo di Apertura in Argentina. Dall'esordio nell'ultima Serie A, Silvetti ha disputato 25 partite con la maglia rossonera, realizzando quattro gol e fornendo un assist.