Dybala più Inter o estero?

"Deciderà lui, se vuole essere protagonista e determinante dovrebbe rinunciare all'aspetto economico. Se invece farà un'altra scelta, il suo futuro non sarà in Italia. In Serie A la candidata numero uno, è scontato, è l'Inter".

Il calcio italiano dovrebbe guardare più in Serie B?

"Per parlare del sistema mi ci vorrebbe un'intera trasmissione, anche il fatto accaduto nel girone C di terza serie è veramente clamoroso e incredibile. Classifiche stravolte a tre giornate dalla fine: è vergognoso perché l'ipocrisia non mi appartiene. Sono stati creati danni notevoli a società che fanno già tantissimi sacrifici. Tutti in Italia sapevano del Catania e delle sue difficoltà insuperabili, invece sono andati avanti. Bisogna guardare a ogni realtà...".