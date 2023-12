Sono Victor Osimhen, Erling Haaland e Kylian Mbappé i nomi più importanti del panorama internazionale nel ruolo di attaccante? Intervistato da TMW Radio, l'agente Giocondo Martorelli offre la sua visione: "Trovare grandi attaccanti e grandi difensori centrali si fa molta fatica in questa epica. Soprattutto per gli attaccanti, poi, è diventato difficilissimo. Basti pensare che è complicatissimo trovare un centravanti da 20 gol. Per me anche Lautaro Martinez si può aggiungere a questa lista”.