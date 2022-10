"La delusione in Champions è sicuramente la Juventus. Il Napoli invece sta facendo qualcosa di incredibile. L’Inter con i risultati positivi contro il Barça ha dato una svolta. Mi auguro per i tifosi della Juve che la squadra faccia bene contro il Benfica ed eventualmente che possa ottenere qualcosa di prestigioso in Europa League". Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli, interpellato poi anche sulle chance scudetto del Napoli: "Ha tutte le carte in regola per sognare. C’è equilibrio, maturità. E Spalletti ha una rosa completa, la più completa. Ha giocatori di qualità in tutti i ruoli". Tra pochi giorni si tornerà a parlare assiduamente di mercato. "Fino a metà novembre - commenta Martorelli - si continuerà a giocare e ci saranno partite importanti che possano dare un segnale. Li molte squadre avranno la possibilità di capire dove intervenire. Bisognerà valutare anche gli infortuni".