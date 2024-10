Anche se la vetta della classifica occupata dal Napoli dista solo due lunghezze, l'Inter non ha mostrato il suo reale valore in questo avvio di Serie A. A pensarlo è l'operatore di mercato, Giocondo Martorelli: "I nerazzurri hanno iniziato non rispettando le aspettative. Qualche passo falso c'è stato, mi aspetto un segnale forte in questo mese", le sue parole a TMW Radio.

Se la squadra ha meno punti di quelli attesi, un giocatore su tutti sta rendendo al di sopra delle più rosee aspettative, secondo Martorelli: "L'Inter ha trovato in Thuram un giocatore straordinario".