Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, Simone Inzaghi ha commentato anche i primi tre colpi di mercato messi a segno dall'Inter in questa finestra estiva di calciomercato.

"La società penso si sia mossa con largo anticipo, abbiamo acquisito 3 giocatori fortemente voluti da tutti, ottimi e che conosciamo come Martinez, Taremi e Zielinsk - le sue parole -. Zielinski lo conosciamo tutti, nelle ultime 5 stagioni era quello che aveva giocato più partite da titolari tolta l'ultima, ha ottime qualità, ci darà una grande mano. Taremi l'abbiamo seguito per molto tempo, ci aveva impressionato nel doppio confronto contro di noi, lo abbiamo continuato a seguire, si inserisce nel nostro modo di gioco. Per il portiere potevamo scegliere, abbiamo scelto Martinez perché ha fatto due ottime stagioni nel Genoa e si sposa bene con i nostiri principi di gioco. Ha davanti Sommer ma gli ho parlato, ci sono molte partite ed è contento di essere qui".