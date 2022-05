Martedì e mercoledì, giornate cruciali per il futuro della Champions League: si terranno infatti il consiglio direttivo e il congresso ordinario della UEFA in quel di Vienna, sessioni dalle quali arriverà probabilmente la decisione definitiva sul cambiamento di format della Champions League a partire dalla stagione 2024-2025. Come ricorda La Repubblica, le squadre passerebbero da 32 a 36, previste 100 partite in più con 1,8 miliardi in più per il fatturato di Nyon. Nei giorni scorsi, Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha espresso così come tutte le Leghe europee le proprie riserve sul progetto, e anche all'interno dei club ci sarebbe una netta divisione tra favorevoli, in primis le big, e contrari.