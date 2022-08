Dopo gli oltre 71mila presenti per la gara contro lo Spezia, l'Inter punta ad un altro grande afflusso di pubblico per il turno infrasettimanale di martedì 30 agosto, quando a San Siro arriverà la Cremonese di Massimiliano Alvini. I biglietti sono già disponibili, a partire da 10 euro: in diversi settori è disponibile la promozione Under16, per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro e riabbracciare i loro idoli. Il biglietto è acquistabile, fino ad esaurimento dei posti disponibili, acquistandone contestualmente un secondo a tariffa intera.