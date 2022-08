Alexis Sanchez ha destato una discreta impressione nella sua prima gara ufficiale giocata con la maglia del Marsiglia, al Velodrome, contro il Brest. Alle parole al miele di Igor Tudor, tecnico dell'OM, hanno fatto eco quelle del terzino Jonathan Clauss, compagno di squadra del cileno: "Non gli manca molto per essere al massimo, avrà bisogno di un'occasione, di un gol. Il contributo che ci dà è importante, fa ben sperare per il futuro".