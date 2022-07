Vincitore di tre trofei con il Flamengo , tra cui un Brasileirao, Marcos Correa dos Santos, al secolo Marquinhos , ha parlato così della scelta del club Rubronegro di puntare sull'ex interista Arturo Vidal : "E' molto bravo, penso sia un buon giocatore, famoso per aver giocato in diversi grandi club - ha detto ad AS Chile -. Poiché il Flamengo a centrocampo ha alcuni giocatori che sono appena agli inizi, Vidal è un calciatore che può aiutarli con la sua esperienza. Ai tifosi piace, lo adorano, è un combattente, un guerriero che corre sempre dietro alla palla e segna: ho grandi speranze che abbia successo".

Un'opinione, quella di Marquinhos, completamente divergente rispetto a quella di Cicinho che ha parlato di Vidal come giocatore che è andato a svernare a Rio De Janeiro: "È una persona che dice un sacco di sciocchezze. Vidal è stato campione ovunque sia stato, ha sempre dato tutto se stesso. È un calciatore che piaceva a tutti i club. Non viene a Rio de Janeiro per una passeggiata o in vacanza, viene per giocare e non ha intenzione di rovinare una carriera brillante. Sono sicuro che verrà a mostrare il suo talento e che vuole segnare il suo nome nella storia del Flamengo".