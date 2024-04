Due battute anche ai microfoni di Inter TV per l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta dopo la conquista dello Scudetto: "È un motivo d'orgoglio, molto emozionante. Permettetemi di dedicare questa vittoria al nostro presidente Steven Zhang che non ha seguito la partita con noi ma che ci è stato molto vicino, è sempre stato molto presente. E poi dedico questo titolo al nostro condottiero Simone Inzaghi. È un allenatore che quando è arrivato ha avuto difficoltà e pressioni perché allenare l'Inter non è facile, ma è cresciuto ed è diventato vincente".

Il segreto della società?

"Il senso d'appartenenza, l'umiltà e il lavoro, direi queste tre parole".