Dopo aver espresso il suo pensiero finale che chiude il cerchio della stagione della squadra nerazzurra a DAZN, l'amministratore delegato dell'Inter area Sport, Giuseppe Marotta fa il punto conclusivo anche ai microfoni di Inter TV parlando di "bilancio estremamente positivo anche se c’è il rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta ma questo è anche merito degli avversari che sono stati più bravi di noi in questa stagione. Noi siamo stati più bravi nel triennio, abbiamo fatto più punti di tutti, portato a casa tre trofei, fatto una finale di Europa League… Direi questo deponga favorevolmente per un’Inter ritrovata e ambiziosa che vuole continuare su questa squadra. Il merito va ai giocatori, all’allenatore, ai tifosi che sono eccezionali e splendidi e alla proprietà nella persona di Steven Zhang che è un presidente giovane ma sempre molto vicino alla squadra”.