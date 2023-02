C'è anche un rappresentante italiano nel campionato portoghese: si tratta di Stefano Beltrame, 30 anni, giocatore di scuola Juventus attualmente in forza al Maritimo, che di recente ha sfidato il Porto avversario di Champions dell'Inter. E che ai microfoni del Corriere della Sera presenta così: "Giocano con un 4-4-2 aggressivo, verticale, guidato da un allenatore molto forte che è sulla stessa panchina da tanti anni. Sergio Conceiçao lo paragonerei un po’ a Antonio Conte, perché è molto esigente con i suoi giocatori: l’intensità è altissima, il pressing molto forte, la reazione alla perdita della palla è immediata. E davanti vanno in profondità, verticalizzano: non amano tanto il possesso palla, sono una squadra concreta. I più pericolosi? Diogo Costa è il portiere del Portogallo ed è molto forte, anche nella costruzione del gioco perché ha due ottimi piedi. Taremi sta facendo molto bene, è in fiducia ed è un grande pericolo. Ma quello principale per me è un altro, ovvero l'esterno Pepe: sta molto bene, è piccolino, rapido, va sempre a duemila all’ora su ogni pallone, è bravo tecnicamente, si inserisce, finalizza, aiuta e fa assist. Insomma può determinare".