Che Napoli c'è da aspettarsi alla ripresa del campionato? A rispondere è Pierpaolo Marino alle colonne de Il Mattino che senza fronzoli dice: "Un Napoli forte che sappia rispondere alle aspettative con i risultati. Non si possono che fare i complimenti al presidente e al club per come hanno ristrutturato la squadra. Certo, l’operazione Osimhen poteva essere gestita prima e meglio, ma ciò nonostante sono sicuro che gli azzurri daranno fastidio all’Inter".

Tanti arrivi e di qualità, merito anche dell’effetto Conte?

"Antonio è stato basilare. Con il suo carisma e la sua capacità manageriale ha incoraggiato De Laurentiis a investire sul mercato in maniera ragionata e decisa".