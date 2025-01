L'allenatore Pasquale Marino ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per commentare le ultime notizie relative all'interesse del Napoli per Davide Frattesi: “Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, ma se vuole andar via diventa complicato tenerlo contro voglia. Se per lui il PSG è l’occasione della vita allora ci deve andare.

Frattesi? Lo ebbi ad Empoli ed in poche gare divenne importantissimo. Vincemmo il derby col Pisa e lui arriva sempre puntuale negli inserimenti. per un centrocampo a tre è fondamentale. Fa strano oggi però che all’Inter non è più la prima alternativa, l’altra sera entrò Zielinski come primo cambio”.