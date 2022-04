Terza direzione stagionale e assoluta con l'Inter in campo per Livio Marinelli, arbitro della sezione di Tivoli designato per il match di San Siro di domani contro l'Hellas Verona. Entrambi i precedenti si sono conclusi con una vittoria senza reti al passivo per i nerazzurri: 2-0 al Penzo contro il Venezia il 27 novembre e 5-0 con la Salernitana lo scorso 4 marzo.