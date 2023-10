Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella parla così di Romelu Luklaku, reduce da un ottimo avvio di stagione alla Roma dopo un'estate a dir poco turbolenta:

"È stato subito accolto nel migliore dei modi nella capitale. L'ambiente a Roma è molto caldo e lì è un titolare inamovibile. Ero sicuro che avrebbe fatto una grande stagione, sta rispondendo benissimo a un anno negativo e non proprio tranquillo. Uno come lui può sempre essere decisivo in positivo", ha concluso.