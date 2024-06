La figura del presidente manager mette in cantina la figura del presidente padrone? A rispondere, dopo l'elezione di Beppe Marotta come numero uno dell'Inter, è Massimo Marianella, presente nel salotto a cielo aperto di 'Calciomercato L'Originale' su Sky: "Sì perché stanno cambiando i ruoli. C’è l’evolversi delle situazioni societarie, quante squadre sono in mano ai fondi? E i fondi non hanno un punto di riferimento e serve un presidente operativo. Marotta è uno dei dirigenti d’Europa più bravi per tutto ciò che ha fatto con le diverse maglie, numeri degli ultimi vent’anni alla mano. Prima non aveva il titolo, adesso ce l’ha, ma è un ruolo che ha praticamente già svolto. Il calcio sta andando verso quella direzione, non soltanto per l’Inter".