Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella analizza così il sorteggio di Nyon che ha contrapposto l'Inter all'Atletico Madrid: "L'Inter ha preso una cartaccia, cioè l'Atletico Madrid. Non si può dire che abbia pescato bene, ma sicuramente anche l'Atletico ha pescato male, ha preso la finalista dello scorso anno. Lo scorso anno è andata in campo e tutti pensavamo che sarebbe stata maltrattata dal City, invece alla fine meritava di vincere la Coppa".

E ancora: "L'Inter la squadra col roster più forte della Serie A e affronta una squadra che sembrava a fine ciclo, invece Simeone e Berta l'hanno rimessa in piedi, con un Griezmann in stato di grazia. Anche Morata sembrava un esubero e invece sta cercando numeri importanti, è difficile fare un pronostico sulla sfida. È tosta, bella, c'è una squadra che gioca meglio a calcio, che è l'Inter, e un'altra che lotta e che non si arrende mai".