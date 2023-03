Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato così del sorteggio di Champions League che ha contrapposto l'Inter al Benfica: "Dico che meglio di così non poteva andare per le italiane, che dovevano evitare quattro squadre e lo hanno fatto. Il Benfica è una squadra forte, ben allenata e con tanto talento ma è anche giovane e meno forte di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, quindi credo che non potesse andare meglio di così. Credo che un'italiana possa realmente vincere questa competizione o comunque andare in finale".