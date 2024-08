Per il consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora “è inaccettabile che il progetto di ristrutturazione dello stadio di San Siro sia gestito come un fatto privato del sindaco Sala, di Milan e Inter”. Così in una nota nella quale osserva, facendo riferimento a un articolo de La Repubblica, che “le notizie apparse sulla stampa quotidiana di oggi indicano una realtà ben diversa da quella che è stata comunicata ai consiglieri comunali”.

Marcora lancia poi un appello: “Subito deve essere fatta chiarezza, pubblicità ed informazione con la convocazione di una commissione consigliare. Lo stadio è un bene comunale di grande importanza, patrimonio di tutti i cittadini milanesi e non un fatto squisitamente privato”.