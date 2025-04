Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di DAZN del momento dell'Inter, con il focus sulle prossime partite, tra Champions, e il duello in campionato contro il Napoli: "Il Barcellona secondo me è più fresco del Barcellona del 2010. La partita secondo me si riassumerà nel duello tra freschezza ed esperienza. Il campionato? Il Napoli adesso giocherà contro cinque squadre che all'andata ha battuto. Conte ha affidato al cinismo la chiave principale per vincere le partite. Sono vittorie sul filo, sarà un bel duello. Thuram? E' il giocatore che manca di più: riesce a fare reparto da solo molto spesso".