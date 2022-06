Il calcio italiano visto da Marco Rossi, ct dell'Ungheria che ha sorprendentemente battuto l'Inghilterra nel primo match del gruppo di Nations League che include anche gli Azzurri. Intervistato da Calciomercato.com, Rossi spiega qual è a suo dire l'elemento che penalizza l'Italia rispetto ai principali paesi europei: "Dove l’Italia è veramente all’anno zero sono le strutture, gli stadi. Troppo indietro. Anche in Ungheria la situazione è cento volte meglio. Ogni club di prima e seconda divisione ha uno stadio nuovo, statale e in concessione. Ha un suo centro di allenamento, lo spazio per le academy, l’attenzione ai giovani. In Italia gli stadi sono incredibilmente vecchi, si vede male. Due anni fa sono stato a Napoli per vedere un mio giocatore, del Salisburgo. Sono stato a trovarlo in albergo e poi ho scelto di vedere la partita da casa, in tv. Perché allo stadio si vede malissimo, troppo distanti. Io non so come oggi tutto ciò sia ancora possibile".