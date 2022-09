Claudio Marchisio, ospite come di consueto negli studi de 'La Domenica Sportiva', analizzando la sconfitta dell'Inter ad Udine sottolinea le difficoltà in fase difensiva dei nerazzurri: "Quando c'è un gol c'è sempre un errore di un singolo, la cosa un po' più preoccupante è che ogni sconfitta sia arrivata non riuscendo a mantenere il vantaggio. Lì non è più questione di fase difensiva ma di concentrazione. Antonio Conte riusciva a tenere la squadra molto concentrata per novanta minuti, oggi l'Inter anche in recupero palla con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella che corre molto, ha mostrato meno voglia di tornare come prima. L'Inter ha perso un po' di spirito di sacrificio".