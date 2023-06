"Casadei è già pronto. L’abbiamo ammirato al Mondiale in Sudamerica: non mi ha sorpreso il talento ma la crescita personale, credo che quest’esperienza l’abbia fatto crescere come uomo, oltre alle sue qualità che si conoscevano già". Lo ha detto Claudio Marchisio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parlando del possibile approdo del giovane centrocampista alla corte di Allegri. "Un altro che sarei molto felice di vedere in maglia Juve è Frattesi, non solo per l’amicizia che ci lega: mi piace tantissimo, sta facendo molto bene ed è sui taccuini di tanti. Mi auguro abbia finalmente l’opportunità di giocare ad alti livelli: se lo merita, e per il suo percorso di crescita ha bisogno di una squadra che lo faccia crescere a livello internazionale", ammette l'ex centrocampista juventino.

A "Cosa dicono le tre italiane finaliste nelle coppe? Si possono fare mille discorsi. Per la Fiorentina è stata una stagione importantissima, la Roma si è riconfermata e la finale è stata molto particolare, l’Inter è come se avesse vinto: solo per centimetri non è riuscita a pareggiare contro il City, che a parte il gol non l’ha messa in grande difficoltà, dopo aver distrutto il grande Real. Questa squadra già da due anni per me ha la rosa più forte d’Italia. E a oggi dico che lo sarà anche il prossimo anno".