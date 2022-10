Claudio Marchisio, dagli studi della 'Domenica Sportiva', commenta un dato relativo al numero di match saltati da Romelu Lukaku in questa stagione con l'Inter e con Thomas Tuchel al Chelsea, decisamente più alto rispetto alle stagioni con Antonio Conte all'Inter: "Non credo che le assenze registrate con Inzaghi e con Tuchel significhino che non si sia allenato bene con loro: sono metodi diversi, poi vedendo la mole di Lukaku non credo che avrebbe retto 3-4 anni i ritmi di Conte. La cosa importante è che l'Inter sia riuscita a trovare una vittoria importante, di carattere, come a Reggio Emilia. Concede ancora qualcosa, però porta al gol Edin Dzeko. La capacità e la qualità delle grandi rose è questa: trovare qualcun altro che ti possa dare una mano quando altri non girano. Dzeko al Camp Nou potrà essere molto utile".