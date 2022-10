Inter che continua a denunciare problemi in difesa, come testimoniano i tanti gol subiti. Claudio Marchisio, ospite della 'Domenica Sportiva', offre la sua chiave di lettura: "I problemi riguardano l'intera fase difensiva. C'è un giocatore come Nicolò Barella che fa fase difensiva e offensiva e quando ha un momento di appannamento con un'assenza o un infortunio cambia tutta quella parte lì. La fase difensiva è cambiata sicuramente dall'arrivo di Simone Inzaghi, poi le notizie di mercato legate a Milan Skriniar hanno tolto quella serenità che l'anno scorso era presente".