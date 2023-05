Intervenuto da bordocampo nel post gara tra City e Real, l'ex centrocampista Claudio Marchisio ha espresso elogi a proposito dell'Inter e del suo allenatore, esprimendo la sua opinione su cosa aspettarsi per la finale di Istanbul: "Inzaghi è molto bravo contro gli avversari difficili, lo ha dimostrato in tutto il percorso della Champions e anche in campionato con una forma fisica che è migliorata nel tempo, specie dopo aver recuperato gli attaccanti. Saranno determinanti gli esterni nel 3-5-2 con questo gioco e ritmo del City che ti fa girare. I titolari che sono Dimarco e Dumfries saranno molto importanti a dare una mano nella fase difensiva ma anche a ripartire e mettere in crisi gli uomini di Pep.

Sarà una partita bella e credo che siano le squadre che stanno meglio e hanno avuto un gioco migliore contro l’avversario. Sono arrivate in finale, per me, le due squadre migliori".