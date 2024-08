Attraverso il suo editoriale su TMW, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti analizza così il calciomercato condotto fin qui dalle big, sottolineando come dall’Inter fosse lecito aspettarsi qualcosa in più: “Un mercato così intenso per gli ultimi giorni faccio fatica a ricordarmelo. Napoli, Juventus, Roma, Milan, Lazio, Fiorentina, Bologna ancora in corsa (a volte affannata) alla ricerca di colpi inseguiti un estate intera.

Con l’unica grande che resta a guardare (l’Inter) e chissà forse anche l’Atalanta (a meno che non esca fuori qualche opportunità). E questo se vogliamo parlare solo delle grandi", ha spiegato il giornalista di Sky. Che poi ha approfondito i temi riguardanti le big”, si legge.