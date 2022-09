Finalmente torna il campionato, con il campo giudice supremo che dirà se l'Inter è davvero uscita dalla crisi di risultati. Si parte sabato 1° ottobre, dalla sfida alla Roma dell'ex José Mourinho, quella che per almeno 90 minuti metterà in secondo piano le vicende al di fuori del rettangolo verde che hanno riempito le pagine dei giornali e del web in questa pausa: "Abbiamo parlato tanto di Inter, ma soprattutto a livello societario e di mercato - spiega Luca Marchetti di Sky Sport parlando a TMW Radio -. Ora tutto passa dal campo e servirà un risultato importante contro la Roma. Se vinci sabato passano tutte le chiacchiere sul rosso in bilancio e sul futuro di Skriniar, se invece non vinci si ingigantisce tutto".