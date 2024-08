Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato così della situazione di Nico Gonzalez che sta tenendo banco nelle ultime ore: "Siamo in una fase di stallo, oggi Juve e Fiorentina non hanno nemmeno parlato di cifre perché la Fiorentina non vuole parlare di Nico fino a quando Gudmundsson non è arrivato a Firenze, poi però la trattativa con la Juve non credo che durerà molto perché si sono detti tutto tramite intermediari. Oltre a lui c'è Edward dello Sporting e alcuni giocatori in uscita dalla Premier.

Nel frattempo la Juve aspetta anche il sì di Salulu. Su Dybala? Per la prima volta ha ascoltato l'offerta araba ma non ha già deciso, si continua ad allenare e pensa alla partita con il Cagliari".