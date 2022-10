Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l’ex portiere Luca Marchegiani commenta così il momento vissuto dall’Inter alla luce della vittoria sulla Fiorentina: “Ho una grande stima di Lautaro Martinez quindi lo esalto spesso. Ieri mi sembra una partita in cui era particolarmente ispirato. Il cambio? Mi ha sorpreso tantissimo, non so se non stesse bene o se non volesse rischiare un infortunio, ma sicuramente togliendolo ha tolto un problema alla Fiorentina".