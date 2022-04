L'errore di Ionut Radu viene commentato sul Corriere della Sera anche da Luca Marchegiani. "Tra serie A e B in questo weekend ne abbiamo visti parecchi di errori dei portieri, anche se diversi tra loro. Radu ha sbagliato, ma Perisic non gli ha dato una bella palla. In area c’era già il giocatore del Bologna a dar fastidio, si poteva scegliere un’altra soluzione. Come rialzarsi? È stato un episodio, mi auguro per lui che non diventi decisivo per lo scudetto. Sta giocando poco e il modo per riscattarsi sarebbe fare un’ottima prestazione, spero abbia la possibilità di giocare di nuovo in fretta".