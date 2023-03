L'ex portiere e attuale commentatore televisivo Luca Marchegiani, interpellato dai colleghi de La Repubblica, si è soffermato sulla tematica di questi giorni, vale a dire la convocazione di Mateo Retegui nella Nazionale del ct Roberto Mancini: "Mi lascia estremamente perplesso che il calcio italiano sia arrivato a doversi accaparrare giocatori di altri Paesi. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, fino a qualche anno fa succedeva soltanto alle squadre con meno tradizione e forza. Lo dico senza colpevolizzare i giocatori che sfruttano questa opportunità. Il discorso non vale solo per gli oriundi. Io sono cresciuto in un calcio in cui la Nazionale aveva un valore straordinario: dovevi arrivarci dopo una serie di prestazioni di alto livello".