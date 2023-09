Il 30enne genovese Matteo Marcenaro è l'arbitro designato per la sfida di domenica pomeriggio al Castellani tra Empoli ed Inter, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Marcenaro, alla sua terza direzione in questo campionato, vanta un solo precedente coi nerazzurri, risalente allo scorso 13 maggio quando la squadra di Simone Inzaghi superò il Sassuolo per 4-2.